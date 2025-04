"Er speelde zelfs geen muziek": Union heeft na statement maar één doel voor ogen, maar gaat "niet euforisch worden"

kalender vr 25 april 2025 06:00

Twee statements op enkele dagen tijd. Na de overwinning op het veld van KRC Genk, nam Union gisterenavond ook de maat van Club Brugge. Zo is na een indrukwekkende 15 op 15 de leidersplaats nu in het bezit van de Brusselaars. Toch blijven spelers en trainer rustig: "We zijn nog maar halfweg."

Dat Union met 15 op 15 - geen ploeg deed het de Brusselaars ooit voor - voorlopig als een wervelwind doorheen de Champions' Play-offs raast is een understatement.



Na zeges tegen titelconcurrenten Genk en Club Brugge mogen de mannen van trainer Sébastien Pocognoli stilaan beginnen dromen van een eerste landstitel in 90 jaar. "Het is fantastisch", vertelde Pocognoli achteraf op de persconferentie. "Het was een moeilijke uitwedstrijd tegen een ploeg die vanaf de eerste minuut het balbezit domineerde. Maar wij konden ons tactisch plan perfect uitvoeren en waren klinisch op de juiste momenten." Dat zijn spelers vol in de titel geloven staaft de coach met een anekdote. "Na de wedstrijd was iedereen kalm en gefocust. Er speelde zelfs geen muziek", geeft hij een inkijk in de kleedkamer.

Ik wil hem complimenteren, maar ik kan niet zeggen dat ik verrast ben. Sébastien Pocognoli over Christian Burgess

Wat opviel in de prestatie van Union was hun mentale sterkte waarmee ze zelfs bij de landskampioen onder het vel konden kruipen. Daar had vooral de ervaren verdediger Christian Burgess zijn aandeel in.



"Hij is echt fantastisch. In het begin van het seizoen was hij geblesseerd en hielden we vaak de nul. Maar bij zijn terugkeer viel hij onmiddellijk op met zijn leiderschap", stak Pocognoli de loftrompet over de ervaren Engelsman. In de winterperiode volgde echter een moeilijke periode voor Burgess, wiens fitheid in vraag werd gesteld. "Ik heb dat met hem besproken, en sindsdien traint hij extra hard. Ik wil hem graag complimenteren, maar ik kan niet zeggen dat ik verrast ben."

Zonder druk

Toch was het niet Burgess, maar zijn ploegmaat Alessio Castro-Montes die de gevierde man werd bij de Unionisten. Met een fraai doelpunt schoot de Limburger zijn ploeg naar een vijfde driepunter op rij. "Het kan niet beter dan deze 15 op 15. Maar we gaan nog niet te hard van stapel lopen", blijft de matchwinnaar er nuchter onder. "We zijn nog maar halfweg en de twee achtervolgers staan heel dicht bij ons." "In wedstrijden waar veel op het spel staat, tellen de kleinste details. Op het einde hebben we een portie geluk gehad, maar dat hoort erbij", vertelt de man die donderdag op Jan Breydel pas zijn eerste basisplek sinds 19 januari vierde.

We zijn aan de play-offs begonnen met een gezonde ambitie, maar alles is bonus. Alessio Castro-Montes