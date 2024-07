Parijs 2024 op je tv, smartphone of radio: dit mag je verwachten van Sporza tijdens de Olympische Spelen

vr 19 juli 2024 12:48

Van vrijdag 26 juli tot zondag 11 augustus serveert Sporza je een overdosis Olympische Spelen. Tv, radio, online of sociale media: nergens hoef je iets van de actie in Parijs te missen. Wat mag je van Sporza verwachten de komende weken? Wij zetten het hier voor je op een rij en leggen je ook uit hoe je je abonneert op onze olympische alerts.

Zet je tv op VRT 1

Gedaan met slapeloze nachten zoals in Tokio of Rio, leve Olympische Spelen in dezelfde tijdzone! Met de Spelen in Parijs ben je bij Sporza aan het juiste adres om maximaal van alle olympische actie te genieten. Rond 10 uur begint de live-uitzending van Sporza: Parijs 2024 op VRT 1. Gastvrouw Imke Courtois verwelkomt je in onze multifunctionele televisiestudio en schotelt je meteen live actie van de Spelen voor. Om 13 uur zorgt Astrid Demeure in Het Journaal voor een uitgebreide sportupdate. Daarna neemt Tess Elst het over van Imke: zij presenteert Sporza: Parijs 2024 tot de klok van 19 uur.

Na het algemene nieuws is er ons magazine Studio Olympia, een olympische versie van Sportweekend met Catherine Van Eylen als gastvrouw. Zij geeft het stokje door aan Goedele Wachters, die u kent van Het Journaal, maar voor de Spelen een uitstapje maakt naar de Sporza-redactie. Goedele loodst je 's avonds door de belangrijkste live actie uit Parijs. Rond 22 à 23 uur wordt zij afgelost door Karl Vannieuwkerke, die tijdens de Spelen Paris by Night zal presenteren. Dat olympische praatprogramma wordt jouw dagelijkse afsluiter van een rijkgevulde sportdag.



In Paris By Night zal Karl met zijn gasten het olympische nieuws en de prestaties van de Belgen analyseren. Daarvoor kan hij ook rekenen op twee trouwe sidekicks: Elodie Ouedraogo en Thomas Huyghe.

Karl Vannnieuwkerke

Online is de max

VRT 1 is voor televisie het epicentrum van de olympische actie, maar voor wie aan de tv-uitzendingen nog niet genoeg heeft, zijn onze online-kanalen de heilige graal: op onze website en in de Sporza-app is er immers nog veel meer. Aanvullend op de tv-uitzendingen hebben we online nog de mogelijkheid om 3 extra livestreams aan te bieden. Zo kunnen we je maximaal laten genieten van zoveel mogelijk live sport.

Om het overzicht te bewaren van wat er op welk moment live te zien is bij Sporza hebben we een gloednieuwe programmagids ontworpen, die je kunt raadplegen op onze website en in de app. Daarnaast kun je voor veel live actie ook terecht bij onze collega's van VRT MAX, die ook alle livestreams van Sporza zullen aanbieden in de app van VRT MAX. Aanvullend bij alle live actie ben je op de website van Sporza en in onze app natuurlijk ook aan het juiste adres voor alle wedstrijdverslagen, reacties, samenvattingen, duiding en analyses van het belangrijkste nieuws uit Parijs, met uiteraard veel aandacht voor de Belgische delegatie.

De Spelen op Radio 1

Ook op radio zullen de Olympische Spelen uiteraard de nodige aandacht krijgen. Van maandag tot zaterdag begint elke radiodag op Radio 1 met De Ochtend, waarin ook plaats is voor de sportactualiteit uit Parijs. Aansluitend van 9 uur tot 12 uur is er De Sportzomer van Radio 1, waarin presentator Vincent Byloo ook ruimte maakt voor olympisch nieuws. Tussen 12 uur en 13 uur is er onze olympische magazine Paris Midi, waarin presentator Dave Peters ook regelmatig de temperatuur zal meten bij Bart Schols in het Belgium House in Parijs.

Van 13 tot 16 uur is er de namiddagversie van De Sportzomer van Radio 1, met gastvrouw Steffy Merlevede, die ook live sport vanuit Parijs in de ether zal brengen. Aansluitend is er tussen 16 uur en 18 uur ook aandacht voor olympisch nieuws in De Zomer van Radio 1. De avond op Radio 1 vullen we met de avondversie van De Sportzomer van Radio 1, van 18 uur tot 22 of 23 uur. Tijdens de weekends is er Sporza op Radio 1 vanaf 13 uur tot 23 uur, met ook de gewone sportactualiteit, zoals bijvoorbeeld het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League.

Sporza Daily

Fans van podcasts proberen we op hun wenken te bedienen met onze intussen bekende, dagelijkse podcast Sporza Daily. Elke ochtend schotelen we je een nieuwe aflevering voor, waarin we praten over de belangrijkste gebeurtenissen in Parijs. Volgende week brengen we jullie al helemaal in de stemming met vooruitblikkende podcasts.

Sporza Daily Elke dag behandelt Sporza Daily één prangende sportvraag met expertise. luister op VRT Max

Sporza op sociale media

Ook op sociale media zal Sporza tijdens de Olympische Spelen zijn stempel drukken. Bert en Bavo zullen in navolging van hun olympische reeks Parijs en de Spelen ontdekken. Hou daarvoor zeker het YouTube-kanaal van Sporza in de gaten, maar ook op onze Instagram-pagina mag je tijdens de Spelen veel leuke content verwachten.

Bert en Bavo gaan Olympisch Bavo en Bert bereiden zich voor op de Olympische Spelen in Parijs met Belgische topsporters. Samen leren ze de atleet én zijn of haar discipline kennen. Bloed, veel zweet en tranen verzekerd. kijk op VRT Max

Meldingen in de Sporza-app

Wil je graag de Olympische Spelen op de voet volgen op je smartphone? Dat kan gemakkelijk met de app van Sporza. Deze app is beschikbaar voor iOS en Android. Apple-gebruikers kunnen de Sporza-app hier downloaden. Heb je een Android-telefoon dan kun je onze app downloaden via deze link. Zodra je de app geïnstalleerd hebt, kun je zelf kiezen van welke evenementen, sporten of atleten je van ons pushmeldingen wilt ontvangen. Hoe?

Klik in de Sporza-app linksboven op het profielicoon. Klik op meldingen. Duid aan welke meldingen jij wilt ontvangen.

Wil je niks missen van de Spelen of van onze Belgische toppers in Parijs? Abonneer je dan zeker op "Belgische topprestaties" en "Olympische Spelen."

Onze olympische nieuwsbrief