Zulte Waregem wint in het slot van Lommel en blijft mee aan kop in de Challenger Pro League

Na een mindere periode lijkt Lommel al uitgeschakeld in de titelstrijd, maar tegen nummer 2 Zulte Waregem weerde het zich wel fel.



In de eerste helft zette Traoré Zulte Waregem knap op voorsprong na een geweldige assist buitenkantje voet van Stavros Gabriel.



Maar mooie doelpunten maken, kunnen ze ook bij Lommel. Nog geen 2 minuten later pegelde Diego Rosa de bal in de kruising.



Die 1-1 bleef lang op het bord staan, tot Owari in het slot nog rood kreeg bij Lommel. Met een mannetje meer deed Zulte Waregem er alles aan om alsnog de overwinning uit de brand te slepen en dat lukte finaal ook.



In de toegevoegde tijd maakte invaller Machado het winnende doelpunt door de bal overhoeks binnen te leggen.



Met de overwinning blijft Zulte Waregem mee aan kop in het klassement, samen met La Louvière. Door het faillissement zal Zulte Waregem wel 2 punten meer tellen dan La Louvière. Lommel telt al 15 punten minder op de 6e plek.