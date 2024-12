Waarom ook WK voetbal in Saudi-Arabië omstreden is: "In Qatar is heel veel fout gelopen en dat risico bestaat daar ook"

Morgen vertrouwt de Wereldvoetbalfederatie FIFA de eindronde van het WK in 2034 aan Saudi-Arabië. En dat doet stof opwaaien. Waarom? In onze podcast Sporza Daily hoor je onder anderen Wies De Graeve van Amnesty International en de Nederlandse reporter Matthijs van Dam, geprezen voor zijn reportage Slaven van Qatar.

Net als twee jaar geleden in Qatar zal de strijd om de Wereldbeker betwist worden in het Midden-Oosten, opnieuw doet het stof opwaaien.

Het is maar een greep uit het rijkgevulde sport- en entertainmentaanbod van Saudi-Arabië. De eindronde van het WK voetbal in 2034 moet het nieuwste paradepaardje worden.

"Daar gaan heel veel arbeidskrachten voor nodig zijn en dat zullen voornamelijk arbeidsmigranten zijn. En in Saudi-Arabië bestaat nog altijd het zogenaamde Kafalasysteem, wat ook in Qatar bestond, een soort lijfeigenschap eigenlijk."

Voor Amnesty International is het duidelijk. "Zoals de zaken er nu voorstaan, kan er voor ons geen sprake zijn van een wereldkampioenschap voetbal in Saudi-Arabië", zegt Wies De Graeve van de mensenrechtenorganisatie.

"Er zal opnieuw veel gebouwd moeten worden en daar zijn veel risico's aan verbonden. Omdat het arbeidsmigranten zijn die dat zullen moeten doen", legt de Nederlandse onderzoeksjournalist Matthijs van Dam uit.

N.a.v. het WK in 2022 maakte Van Dam de bekroonde reportage Slaven van Qatar. "Daar is heel veel foutgelopen", weet hij. "Mensen zijn overleden en dat risico bestaat ook in Saudi-Arabië."



"Al moeten we dat afwachten. De bouwprojecten voor het WK van 2034 beginnen nu."



"En hoewel we het kritisch moeten volgen, moeten we Saudi-Arabië een eerlijke kans geven", vindt Van Dam.

In Qatar zijn flink wat mensenrechten geschonden, weet de reporter van het Nederlandse dagblad Trouw. "Dat kwam vooral door de tijdsdruk. Qatar had 12 jaar de tijd om alles te organiseren, maar dat bleek onvoldoende."

"Daardoor werkten de arbeiders er geen 8, maar 14 of zelfs 16 uur per dag in een verzengende hitte. Terwijl ze dat salaris niet kregen en er onvoldoende water voor handen was."

Exacte cijfers over het aantal overleden arbeiders zijn er niet. Van Dam: "Het organisatiecomité van Qatar had het over 4 tot 500 doden. De wat meer pessimistische schattingen lopen uit tot in de duizenden."