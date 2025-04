Eén bommetje van Arda Güler volstaat: Real Madrid wint bij Getafe en verkleint kloof met Barcelona opnieuw

Het kat-en-muisspelletje tussen Barcelona en Real Madrid blijft duren. Nadat de Catalanen dinsdag nipt wonnen tegen Mallorca, heeft nu ook Real Madrid een 0-1-zege geboekt. Op bezoek bij Getafe had de Koninklijke genoeg aan één bommetje van Arda Güler in de eerste helft. De kloof staat zo opnieuw op 4 punten.

Dinsdagavond bewees FC Barcelona al dat één doelpuntje kan volstaan om 3 punten te boeken. Een lesje waar ze bij Real Madrid aandachtig naar keken.

Ook de Koninklijke deed het woensdagavond erg zuinig. Al was er wel een duidelijk verschil tussen de twee titelconcurrenten: terwijl Barça hyperdominant was tegen Mallorca, had Real het vanavond toch niet onder de markt tegen Getafe.

De thuisploeg vuurde liefst 20 schoten af, maar Thibaut Courtois stond pal. Aan de overkant moest Soria zich wel een keertje omdraaien, nadat Arda Güler een bommetje had gelost.

Real Madrid schuift zo weer wat dichter richting de leider, al bedraagt de kloof wel nog steeds 4 punten.