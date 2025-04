"Remco zal met tranen in ogen naar Sanremo gekeken hebben": Wielerclub Wattage is verrast over niveau Evenepoel

Winst in de Brabantse Pijl en 3e in de Amstel Gold Race. Remco Evenepoel is als een komeet aan zijn seizoen begonnen.

Enkel in de Waalse Pijl deed "de Aerokogel" niet mee voor de knikkers. "Daar is hij toch wel wat onder de verwachting gebleven", vindt Jan Bakelants.

"Iedereen zegt altijd dat Remco niet explosief is, maar hij is net een van de meest explosieve klimmers die ik ken."

"In de Vuelta 2 jaar geleden heeft hij de beste klimmers ter wereld uit het wiel gereden in een sprint in Andorra", illustreert Bakelants.

"Remco is superexplosief, alleen kwam dat er gisteren in de Waalse Pijl niet uit. Maar misschien hij had last van de koude. We kennen de omstandigheden niet."