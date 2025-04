Opvallende fase na een kwartiertje in Athletic Bilbao-Rangers. Cyriel Dessers werd in de zestien licht vastgehouden door een Baskische verdediger. Een penaltyverzoek werd afgewimpeld, maar het gescheurde shirt van Dessers leerde iedereen dat er toch een reukje aan was. Dessers foeterde bij zijn shirtwissel op de scheidsrechter, die hem prompt - tot ongeloof van de spits zelf - beloonde met geel.