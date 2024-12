Sam Maes 27e op reuzenslalom in Val d'Isère, winst is voor olympisch kampioen Odermatt

In Val d'Isère is onze landgenoot Sam Maes 27e geworden in de wereldbeker reuzenslalom. In moelijke omstandigheden ging de winst naar de regerende olympische en wereldkampioen Marco Odermatt.

Sam Maes was dit seizoen in de wereldbeker reuzenslalom al goed voor een 12e en een 18e plaats. In Val d'Isère kon onze landgenoot de top 20 niet halen.



Na twee runs totaliseerde Maes een tijd van 2'13"81, waardoor hij uiteindelijk 27e werd.



De winst ging in Frankrijk naar de Zwitser Marco Odermatt. De regerende olympische en wereldkampioen was een dikke 2 seconden sneller dan Maes.



Voor de 27-jarige Odermatt is het de 39e wereldbekeroverwinning uit zijn carrière. Ook vorige week was hij de beste.