Nina Pinzarrone vol vertrouwen richting WK in Boston: "Het publiek laten genieten"

wo 26 maart 2025 14:21

Na een bronzen medaille op het EK in Estland eind januari, leeft kunstschaatsster Nina Pinzarrone met vertrouwen toe naar het WK in Boston (VS). Daar wil ze haar goede vorm verzilveren met een top 10-notering. "Ik moet schaatsen voor mezelf, zonder druk."

Eind januari toonde Nina Pinzarrone haar goede vorm al met een bronzen medaille op het EK in de Estse hoofdstad Tallinn. Toch bleef ze daar met een score van 124,64 punten op de vrije kür ver onder haar persoonlijk record.



"Zelf was ze toen een beetje ontgoocheld", merkte Sporza-journaliste Inge Van Meensel. "Maar op haar 18e een tweede keer brons pakken op een EK is een heel knappe prestatie."



Tijdens het EK voelde ik niets door inspuitingen en adrenaline. Nina Pinzarrone

Vooral omdat die bronzen plak gepaard ging met fysieke kwaaltjes. "De week voor mijn EK kreeg ik inderdaad last van mijn voet, door drukpijn", blikt Pinzarrone terug. "Maar tijdens de oefening voelde ik niets door inspuitingen en adrenaline."

Geen vlekkeloze voorbereiding

Ook haar voorbereiding richting het WK in Boston verliep niet vlekkeloos. Dat bevestigt Antje Bocklandt, de coach van Pinzarrone: "Na het EK hebben we haar voet laten behandelen, waarna de heropstart goed verliep."



"Maar vorige week ondervond Nina opnieuw hinder", vertelt Bocklandt. "Na twee nieuwe inspuitingen heeft ze gelukkig geen pijn meer, dus dat is in orde."



"Na het EK hebben ze een beetje rust ingebouwd", vertelt Inge Van Meensel. "Enkele internationale wedstrijden als voorbereiding op dit WK hebben ze laten vallen, zoals Milaan en Tilburg."



Op het EK in Tallinn eind januari pakte Pinzarrone een 2e bronzen medaille, ondanks drukpijn.

Dat opende wel de mogelijkheid om deel te nemen aan het Vlaams Kampioenschap, waar Pinzarrone met een score van 201,22 haar persoonlijk record (202,29) benaderde.

Op het WK zal ze dat resultaat moet evenaren om in de buurt te komen van een noodzakelijke top 10-notering, want er wacht haar stevige tegenstand. In Boston hebben namelijk 12 van de 33 schaatsters een PR dat hoger is dan 200 punten.

"Ik heb nog even contact gehad met Ans Bocklandt. Zij zei dat Nina echt in een goede vorm zit", schetst Van Meensel de huidige situatie.

Vertrouwen in grote zaal

Die vorm zal Nina Pinzarrone goed kunnen gebruiken in de TD Garden, de indrukwekkende basketbal- en ijshockeyhal in Boston met 15.000 zitjes.



Hoe zal het 18-jarige toptalent vanavond (om 18.05 uur Belgische tijd) omgaan met die druk?



Ik moet schaatsen voor mezelf, zonder druk. Nina Pinzarrone

"Ik schaats al een paar jaar grote wedstrijden, dus ik weet hoe ik mij moet voorbereiden", zegt de schaatsster. "Ik moet gewoon schaatsen voor mezelf, zonder druk, en de mensen laten genieten." "Ik heb vertrouwen. Het is dezelfde routine als anders, alleen in een grotere zaal. Als ik mijn oefening uitvoer zoals op training, komt het helemaal goed", besluit Pinzarrone vol vertrouwen.