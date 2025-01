Saudi Yazeed Al-Rajhi schrijft geschiedenis in Dakar-rally, Australiër Daniel Sanders is beste motard

Auto's: Zweedse winst in koninginnenrit, Al Rajhi weer leider

Mattias Ekström (Ford) heeft in de Dakar de koninginnenrit bij de wagens gewonnen. De Zweed hield in een spannend slot Nasser Al-Attiyah (Dacia) van zijn vijftigste etappezege ooit. De Qatarees eindigde als tweede op 41 seconden van de Zweed. Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) eindigde als derde en wordt opnieuw leider.



Alle ogen in deze etappe waren gericht op het duel tussen leider Henk Lategan (Toyota Hilux) en Yazeed Al Rajhi. De eerste had woensdag de leiding heroverd, terwijl de tweede het vooral tactisch had aangepakt met als doelstelling een betere startpositie voor de etappe van donderdag te versieren. Woensdagavond zei teammanager Fortin dat tactisch alles prima zat en dat bleek ook op donderdag.



Henk Lategan bereikte donderdagmiddag als eerste wagen de finish, maar zijn tijd werd door vier anderen verbeterd. Al Rajhi eindigde als derde en boog zijn achterstand van 2'27" op Lategan om naar een voorsprong van 6'11". Een van beiden wint vrijdag de 47e editie van de moeder aller rallyraids, de Dakar. Met nog slechts 62 km aan competitieve kilometers beschikt Al Rajhi over de beste kaarten en kan hij vrijdag, in eigen land, als eerste Saudiër ooit de Dakar winnen.



De overwinning van Ekström, de tweede voor Ford in deze Dakar en de vijfde voor Ekström in zijn carrière, was niet meer dan een voetnoot in vergelijking met de strijd voor de eindzege.



Guillaume de Mévius (MINI) finishte na een inhaalrace als negende op 20'22".