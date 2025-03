Geen derde zege op rij voor Marc Marquez na crash, Francesco Bagnaia wint in Austin

Marc Marquez is er niet in geslaagd een 3 op 3 te boeken. De Spanjaard won de eerste twee manches van het Moto GP-seizoen, maar kwam in Austin ten val. De Italiaan Francesco Bagnaia profiteerde en won de GP van de Amerika's, Alex Marquez lost zijn broer af als WK-leider.

Het nieuwe Moto GP-seizoen stond tot dusver helemaal in het teken van de broers Marquez. In Thailand en Argentinië zorgden ze twee keer voor een een-tweetje, al was het wel telkens Marc die won.

Ook in de derde WK-manche van het seizoen was de Spanjaard op weg naar winst, tot hij crashte. Er kwam zo een pijnlijk einde aan zijn triomftocht.

De Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati) nam de leiding over en won ook in het Amerikaanse Austin. Alex Marquez werd andermaal tweede, maar neemt wel de leiding in de WK-stand over. Alex telt één puntje meer dan broer Marc.

De eerstvolgende manche staat over twee weken op de planning. Dan brullen de motoren op het circuit van Lusail, in de buurt van de Qatarese hoofdstad Doha.