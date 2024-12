Het grootste contract uit de sportgeschiedenis is voor iemand waar je wellicht nog nooit van hoorde: hoe zit dat?

ma 9 december 2024 17:16

Baseballspeler Juan Soto gaat zijn boterham goed verdienen bij de New York Mets.

In de boekhouding van het Amerikaanse baseball is een nieuw record gesneuveld. De 26-jarige slagman Juan Soto gaat maar liefst 726 miljoen euro verdienen. Tekst en uitleg krijg je in onze podcast Sporza Daily.

Hoe goed is Juan Soto?

De komende 15 jaar gaat de 26-jarige Dominicaan Juan Soto 726 miljoen euro verdienen als honkballer bij de New York Mets. Daarmee heeft de slagman meteen het grootste contract uit de sportgeschiedenis te pakken. "Hij kan erg goed op een bal slaan, zo simpel is het", vertelt voormalig Belgisch international Thomas De Wolf, die 4 jaar onder contract lag bij de New York Mets. "Als hij op de honk staat, weet je dat de kans groot is dat er gescoord wordt. Hij doet zijn job erg goed." "Soto staat bekend om zijn slagwerk", knikt voormalig bondscoach Sven Hendrickx. "Vorig seizoen was hij goed voor 41 homeruns." "Dat is veel, maar of hij de allerbeste is, moet hij nog laten zien."

Waarom tekent hij voor 15 jaar?

In de meeste sporten tekenen atleten een contract voor enkele jaren, niet voor 15 jaar zoals Juan Soto. "Een deel van de verklaring ligt erin dat baseball misschien fysiek net iets minder veeleisend is van een mensenlichaam. En dat die spelers in redelijke gezondheid hun lange carrière kunnen volmaken, zeker als ze geen werper zijn", stelt econoom Thomas Peeters. "De contracten in de MLB staan wel bol van clausules om ze te verbreken, in geval van een blessure bijvoorbeeld." "Daarom is het niet zeker dat Soto 15 jaar voor de Mets zal spelen, maar baseball staat wel bekend voor de langere contracten", verzekert Peeters.

"Langer dan in de NBA of NFL bijvoorbeeld. Al kunnen basketbal- en footballspelers per jaar meer verdienen dan een honkballer", merkt hij op.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Is the sky the limit?

Met 726 miljoen euro of 765 miljoen dollar overtreft Juan Soto de deal van 700 miljoen dollar die de Japanner Shohei Ohtani sloot bij de Los Angeles Dodgers, weliswaar voor 10 jaar. Waar ligt het plafond? "Dat is er niet", legt sporteconoom Thomas Peeters uit. "De Major League Baseball (MLB) is het enige kampioenschap zonder salarisplafond." "Ze werken wel met een belasting op hoge uitgaven. Als je te veel spendeert, betaal je er een taks op. De opbrengst gaat naar de andere teams."

De Major League Baseball is een kampioenschap zonder salarisplafond. Thomas Peeters

"Het is overdreven", vindt Thomas De Wolf. "Toen ik bij de Mets aankwam, was Alex Rodriguez de grootverdiener met een contract van 275 miljoen dollar. Nu doen ze daar 500 miljoen bij."

"Wat is het volgende? 1 miljard voor een speler? Ongelooflijk."