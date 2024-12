726 miljoen euro voor 15 jaar: sterhonkballer Juan Soto tekent lucratiefste sportcontract ooit

De Dominicaan Juan Soto heeft zondag zijn krabbel gezet onder het duurste sportcontract ooit. De New York Mets willen de komende 15 jaar maar liefst 726 miljoen euro neertellen om een van de beste slagmannen in de Major League Baseball (MLB) aan te trekken.

In de MLB sneuvelen wel vaker records: vorig jaar tekende de Japanner Shohei Ohtani nog het vetste contract uit de geschiedenis bij de LA Dodgers, goed voor 650 miljoen euro voor 10 jaar.

Maar daar gaan de New York Mets nu over om Juan Soto weg te plukken bij stadsrivaal New York Yankees. De Dominicaan was afgelopen seizoen goed voor 41 homeruns in 157 wedstrijden.

Met Soto haalden de Yankees de World Series, maar daarin waren de Los Angeles Dodgers, de club van Shohei Ohtani, te sterk.

De Yankees wilden Soto maar al te graag houden, maar hun aanbod van 720 miljoen euro voor 16 jaar werd dus overbluft door de Mets met 726 miljoen euro voor 15 jaar. Een bedrag dat volgens ESPN nog hoger zou kunnen oplopen.

Soto duwt Ohtani van de troon in de rangschikking met de lucratiefste sportcontracten ooit. Lionel Messi prijkt op de 3e plek met een contract van 625 miljoen euro voor 4 jaar bij Barcelona.