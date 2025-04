Sterk begin levert Mechelen zege (en tweede plaats) op in topper tegen Oostende

Sleutelmoment

In een indrukwekkende prestatie heeft Mechelen de controle over de wedstrijd tegen Filou Oostende van begin tot eind behouden. Reeds na het eerste quarter stonden de Mechelaars 9 punten voor, een voorsprong die ze niet meer uit handen gaven. Oostende slaagde er op geen enkel moment in om het initiatief over te nemen of zelfs maar op voorsprong te komen. Mechelen speelde een volwassen, gedisciplineerde wedstrijd en trok uiteindelijk met 74-64 aan het langste eind.