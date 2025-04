Aftellen naar La Doyenne: Van Wilder en Schachmann keren terug in ploeg rond Evenepoel na valpartijen

Van Wilder en Schachmann in ploeg rond Evenepoel

De ideale voorbereiding hadden ze niet, maar Ilan Van Wilder en Maximilian Schachmann keren wel terug in de ploeg rond Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik. De Belg viel woensdag (zonder erg) in de Waalse Pijl, de Duitser moest daarvoor passen na een val in de Amstel Gold Race.





Nog in de ploeg rond de grootste uitdager van Tadej Pogacar: Gil Gelders, Pieter Serry, Mauri Vansevenant en Louis Vervaeke. Loodsen zij Evenepoel naar zijn derde zege in evenveel deelnames?