Vingegaard heeft "geen last meer" van hersenschudding in Parijs-Nice: "Voorbereiding op Tour begint nu echt"

Parijs-Nice was allerminst de seizoensopwarmer waar Jonas Vingegaard van gedroomd had.

De Deen van Visma-Lease a Bike kwam in de rittenkoers ten val en kneusde niet alleen zijn hand, maar liep ook een hersenschudding op. Daardoor moest hij de strijd staken en de Ronde van Catalonië laten schieten.

Een maand later zijn die zorgen helemaal van de baan.

"Ik heb geen last meer van de hersenschudding of andere fysieke kwaaltjes", zegt Vingegaard opgelucht op de ploegwebsite. "Ik vond het erg jammer dat ik Catalonië moest missen, maar nu ben ik zorgeloos aan het trainen voor mijn grote doel."

"Ik heb in de windtunnel in Aalborg gewerkt aan mijn houding op de fiets. Ook vertrek ik op hoogtestage. Ik kijk ernaar uit om weer in competitie te treden, want ik kon nog niet veel koersen dit jaar."

Het plan? In de Dauphiné die laatste procentjes zoeken om in de Tour de France ene Tadej Pogacar opnieuw te onttronen.