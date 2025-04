Uno-X Mobility laat zondag iconische 7-Eleven-ploeg herleven ter ere van 80e verjaardag van Eddy Merckx

De Amerikaanse winkelketen 7-Eleven gaf in de jaren 80 het wielerpeloton kleur met zijn iconische groen-rode kleuren, de eerste Noorse Tourritzege ooit met Dag Otto Lauritzen in 1987 en een eigen film, American Flyers. Ook Eddy Merckx was verbonden aan de ploeg, als fietsensponsor. Hij maakte zelfs een cameo in de film over de ploeg. Dat Merckx later dit jaar zijn 80e verjaardag viert, noemt Ridley een van de redenen voor de eenmalige terugkeer van 7-Eleven in het peloton van zondag.

Er is ook een andere, commerciële reden. Uno-X, een keten van onbemande tankstations, en 7-Eleven werken in Noorwegen nauw samen als bedrijven.



Thor Hushovd, die in navolging van Lauritzen zelf 10 Touretappes won als Noor, is de teambaas bij Uno-X Mobility en noemt Team 7-Eleven "legendarisch".



"Mijn liefde voor de sport begon toen ik Dag Otto, die net als ik uit Grimstad afkomstig is, een Touretappe zag winnen in dat shirt. Dat we nu onze renners in die kleuren mogen zien rijden, is bijzonder."