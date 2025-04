"We blijven overtuigd dat dit team zal rechtveren": Genk predikt optimisme ondanks ongelegen play-offdip

Van afgetekend leider naar derde hond in titelstrijd op enkele dagen? Het kan zomaar het lot worden van Racing Genk in de play-offs. Pas na de gestopte penalty kwamen de Limburgers écht aan voetballen toe in en tegen Antwerp en konden ze een nederlaag afwenden. "Toch geeft deze prestatie hoop", blijft trainer Thorsten Fink positief.

"Ja, het had hier zomaar 2-0 kunnen staan", weet ook Tolu. "Maar het spreekt in ons voordeel dat we nog konden terugkomen. Al had ik daarna zelf nog beter kunnen doen door meer kansen af te werken."

Met 1 op 9 tegen Club, Union en Antwerp zit Genk in een play-offdip. Die komt - zowat altijd - erg ongelegen. Waar loopt het spaak?

"We kunnen zeker beter dan wat we lieten zien", oppert Fink. "De opbouw van achteruit was in het verleden al een stuk beter. Ook het spel tussen de lijnen was niet op niveau."

"Toch hielden we gelijke tred met Antwerp en ben ik blij hoe het team terugvocht na de achterstand. Deze prestatie geeft hoop voor de thuismatch op zondag."

Een gevoel dat zijn spits deelt: "We gaan dit niet in ons hoofd laten kruipen. We blijven overtuigd dat dit team zal rechtveren."

Al zal iedereen in Genk toch met grote interesse kijken naar wat er in het duel tussen Club en Union gebeurt.