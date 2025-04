Luca Brecel wisselt hoogtes en laagtes af op weg naar tweede ronde op WK: "Te lui om speelstijl te veranderen"

Het was niet met zijn beste snooker, maar Luca Brecel staat in de tweede ronde van het WK. "Het is een beetje alles of niets", vertelde de Belg over zijn speelstijl na zijn overwinning tegen Ryan Day.

Brecel is ook niet van plan om iets te veranderen aan zijn aanpak. "Dit is de manier waarop ik speel en ik ben te lui om daar iets aan te veranderen."

"Mijn speelstijl is uniek. Saai kan het niet genoemd worden. Er is geen plan B. Met de manier waarop ik speel, moet alles werken. En als het niet lukt, ga ik naar huis", liet Luca Brecel optekenen na zijn 10-7-overwinning tegen Ryan Day.

Snookerfans kregen in de eerste ronde opnieuw de "full Luca Brecel-experience" voorgeschoteld: altijd in het offensief, waarbij geniale stoten afgewisseld werden met slordigheden of onbegrijpelijke missers.

"Ik heb een nieuwe pomerans waarmee ik nog niet vertrouwd ben en ik heb er nog meer tijd mee nodig. In de eerste sessie tegen Day speelde het me nog parten. Bij lange pots moest ik maar wat gissen."

Toen Brecel in 2023 wereldkampioen werd, gaf hij toe dat hij helemaal niet getraind had. "Nu heb ik dat wel gedaan. Sinds de Welsh Open 2 maanden lang, elke dag."

"Na de eerste sessie stond Brecel 4-5 in het krijt, in de tweede werd dat 4-6. "Maar ik heb nooit gepanikeerd. Toen het 1-5 was, had ik nog niet veel kansen gekregen. Ik ben hier al eerder van een achterstand teruggekomen en bij 3-5 had ik al het gevoel dat ik niet meer kon verliezen."

"Daarmee wil ik niet onrespectvol zijn, we weten allemaal tot wat Day in staat is. Maar hij leek me heel nerveus te zijn en zelf was ik net heel relaxed."

Ding Junhui (WS-10) is de volgende tegenstander voor Brecel. "Net als Day, en ook als mezelf, kan die alles potten, maar ook alles missen. Het kan dus een geweldige wedstrijd worden, maar ook een hele slechte."