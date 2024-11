Van den Bossche, Abdi of Vidts: welke olympische medaillewinnaar krijgt dit jaar het Vlaams Sportjuweel?

Op donderdag 12 december reikt Vlaams minister van Sport Annick De Ridder de vier Vlaamse Sportjuwelen uit. Naast de hoofdprijs voor de beste topsporter zijn er nog trofeeën in drie andere categorieën. Ontdek hier alle genomineerden.

Bij het Vlaams Sportjuweel bepaal jij mee wie in de prijzen valt. Enkele dagen voor de uitreiking kan je op Sporza.be stemmen op je favorieten. De pollresultaten tellen mee voor één derde van het puntentotaal. Een vakjury deelt twee derde van de punten uit.

Deze trofee kan maar één keer naar dezelfde persoon, organisatie of ploeg gaan. De voorbije twee jaar zetten Remco Evenepoel en Lotte Kopecky, die in 2024 weer grandioos uitpakten, hun Sportjuweel in de kast. De jury puurde een shortlist van drie genomineerden uit de andere Vlaamse topsporters die dit jaar excelleerden.