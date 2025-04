Simone Biles twijfelt over LA 2028: "Maar ik zal er zijn: op de mat of in de tribunes"

Simone Biles (28) weet nog niet of ze over drie jaar zal deelnemen aan de Olympische Spelen in Los Angeles. Dat vertelde de Amerikaanse gymnaste tijdens de Laureus World Sports Awards, waar ze verkozen werd tot Sportvrouw van het Jaar.

Simone Biles heeft de voorbije 10 jaar maar liefst 11 olympische medailles bij mekaar geturnd. Of ze haar palmares nog uitbreidt, weet ze nog niet.

Op de Olympische Spelen van Tokio moest Biles meerdere finales laten schieten door mentale problemen. Nadien laste ze een lange pauze in.

"Ook nu focus ik op het fysieke en mentale herstel", vertelde de Amerikaanse tijdens de uitreiking van de Laureus Awards in Madrid. "Ik geniet echt van mijn vrije tijd, voor ik zal beslissen of ik nog terugkeer in de gymzaal."

Biles heeft nog drie jaar tot de Olympische Spelen voor eigen publiek, in Los Angeles.

"Natuurlijk is het spannend dat die in LA plaatsvinden, maar ik weet nog niet of ik er zal deelnemen. Aanwezig zal ik sowieso zijn: op de mat of in de tribunes."