Geen hawk-eye om ref ongelijk te bewijzen? Geen probleem: Sabalenka neemt simpelweg foto tegen Mertens

Het moment van de partij tussen Elise Mertens en Aryna Sabalenka? Geen wereldpunt, wel een discussie tussen die laatste en de umpire. Sabalenka was het absoluut niet eens met een bal die out werd beschouwd. Om haar gelijk te bewijzen, nam ze haar smartphone bij de hand. "Achteraf kreeg ik maar een vreemde blik", lacht ze.

3-4 in de eerste set tussen Aryna Sabalenka en Elise Mertens in Stuttgart.

De lijnrechter brult "out" op een bal van de Wit-Russische. Een call die ze maar matig kan appreciëren. Ze trekt het in twijfel of de bal weldegelijk uit was.

Met enige tegenzin komt umpire Miriam Bley van haar troon om de afdruk op het gravel te bekijken. Ze bevestigt het oordeel van haar lijnrechter en de kous is af. Of toch niet?

Sabalenka is ervan overtuigd dat de scheidsrechter de verkeerde afdruk heeft aangeduid. Bij gebrek aan een hawk-eye vraagt ze een smartphone van haar team en neemt een foto als sluitend bewijslast.

Al verandert het niets aan de zaak. Het punt blijft van Mertens en levert de nummer 1 van de wereld zelfs een waarschuwing voor "onsportief gedrag" op.

Toch is ze niet van haar melk en stoomt ze vlot door naar winst in 6-4 en 6-1. "Na de match kreeg ik wel een vreemde blik en schudde de umpire me erg hard de hand", lacht Sabalenka. "Dat heb ik nog nooit meegemaakt."

"Maar het is oké. Het levert niets op om spelletjes met haar te spelen", besluit ze met een mooi aandenken op zak.