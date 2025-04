"Dit is schrijnend": Anderlecht-speelster Vatafu krijgt zonder pardon rood karton na correcte (?) tackle

Minuut 64 in de bekerfinale tussen Anderlecht en Standard zal alle 22 hoofdrolspeelsters én de scheidsrechter nog even bijblijven. Stefania Vatafu wil een bal wegwerken en glijdt naar het leer. Ze krijgt prompt een rode kaart voor haar actie, maar in de herhaling blijkt dat ze weinig verkeerd doet. "En er is geen VAR", merkt ons commentaarduo op.

Een duel dat er op volle snelheid stevig uitzag, bleek dan toch onschuldig.

Anderlecht-speelster Stefania Vatafu gleed naar de bal om die weg te werken, maar vloerde daarbij Justine Blave. Meteen krijgt ze rood, tot verbazing van onze commentatoren.

"Dat is streng. Dat wil ik wel eens in de herhaling zien", merkt Eddy Demarez op. "Ik hoop dat dit correct is, ander fluit je een wedstrijd kapot", vult Imke Courtois aan.

"Neen, ze speelt gewoon de bal. Dit is niets. Ow, ow, ow en er is geen VAR. Dit is niet oké", meent Demarez. Ook Courtois vindt het oordeel veel te fel.

"Dit is toch wel schrijnend. Je kan een fout voor fluiten, maar dit is geen kaart. Het is jammer voor de scheidsrechter zelf dat er geen VAR aanwezig is. Vatafu gaat niet eens met haar voet vooruit."