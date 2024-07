Matteo Trentin wint de Ronde van Wallonië, slotrit is voor Samuel Watson

vr 26 juli 2024 17:30

Ronde van Wallonië Etappe 5 192 km 12:54 Mouscron - 17:54 Thuin Sam Watson einde 0 30 60 90 120 150 192

Samuel Watson (Groupama-FDJ) heeft de slotrit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij versnelde in de laatste kilometer op de Muur van Thuin en bleef uit de greep van het sprintende peloton. Daar spurtte Corbin Strong naar de tweede plaats waardoor hij in dezelfde tijd van leider Matteo Trentin kwam te staan, maar de eindoverwinning is toch voor de Italiaan.

In de slotetappe stond de eindwinst in de Ronde van Wallonië nog op het spel. Matteo Trentin begon als leider met 6 seconden voorsprong op Corbin Strong.



Een grote kopgroep met onder anderen Dries De Bondt en Eli Iserbyt kleurde de dag. Onderweg spatte die kopgroep uiteen. 4 leiders bleven over.



Zij werden net voor het ingaan van de slotkilometer gegrepen door het peloton. Dat was het sein voor Samuel Watson om te versnellen. Op de Muur van Thuin sloeg hij al snel een kloof en hij bleef uit de greep van het peloton. Voor de jonge Brit is het zijn eerste profzege.



Achter hem sprintte Corbin Strong nog naar de tweede plaats, Trentin werd 8e. Door die 2e plek verzamelde Strong nog 6 bonificatieseconden en kwam hij dus in dezelfde tijd te staan als Trentin.



Maar door de betere resultaten van Trentin deze week bleef de Italiaan aan de leiding in het klassement en wint hij dus de Ronde van Wallonië.



Op de erelijst volgt Trentin zijn landgenoot Filippo Ganna op.

Matteo Trentin: "Wilde graag naar Parijs gaan"

Matteo Trentin is heel tevreden met zijn eindwinst, al vindt hij het jammer dat hij zijn vorm niet kan tonen in Parijs. "De Olympische Spelen waren mijn doel bij het begin van het seizoen, maar jammer genoeg zal ik er niet zijn. Ik heb geen rancune, maar ik wilde wel mijn olympische vorm tonen hier."



Trentin kwam ook nog even terug op de laatste kilometers van vandaag. "Ik zag Watson vertrekken in eeen bocht zonder zijn snelheid te verliezen. Ik verloor mijn snelheid jammer genoeg wel, maar kon mijn leiderstrui wel behouden. Dat was het doel."