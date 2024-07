Bert en Bavo verkennen "heel mooie" olympische tijdrit: "In de beugel komt een hobbelige weg dubbel zo hard aan"

Een van de eerste hoogtepunten van deze Olympische Spelen is de tijdrit, voor vrouwen en mannen. Bert De Backer en Bavo Mortier zijn ter plaatse en testten het parcours. Hun besluit: een heel mooie tijdrit met weinig rustmomenten. "De bochten zijn bijna op twee handen te tellen", ondervindt Bert De Backer.

"Er was wel één haarspeldbocht met wat olie, maar bij droog weer is dat niet zo belangrijk."

Na 13 kilometer komen de renners aan een eerste tussenpunt. "Het is nog altijd niet zo technisch", zegt De Backer aan het Château de Vincennes.

Richting het Bois de Vincennes volgt dan een eerste extra inspanning. "We zijn één extra 'hupje' tegengekomen die toch noemenswaardig lastiger was dan het vlakker deel."

De eerste 4,5 kilometer zijn ook de laatste, want die rijden de renners zaterdag dubbel. "Het is supersnel", oordeelt Bert De Backer. "Hier aan het Place de la Bastille moeten ze pas een eerste keer aan de remmen komen."

Halfweg wordt het wel iets technischer. "We zijn terug aan het kasteel en opnieuw is er veel rechtdoor, maar wel wat meer bochten. Er zijn toch zes bochten in een kilometer."

"Dat zal niet veel verschil maken, maar het brengt wel spanning uit de benen. Je kan wel even ademen en weer doorgaan."

In het laatste deel komt de wind een rolletje spelen. "Een paar kilometer na het tweede tussenpunt is er een stuk waar je de wind voelt. Dat is tot aan de Place de la Bastille."

"Daarna is er een langer lastig stuk. Het is een kilometer met meer weerstand. Dan is het aan de mannen met een grote motor om het verschil te maken", ziet De Backer.