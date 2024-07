Turnster Simone Biles plaatst zich voor derde Olympische Spelen

De Amerikaanse turnvedette Simone Biles heeft zich voor de derde keer in haar carrière gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Op de Amerikaanse selectiewedstrijden in Minneapolis was de 27-jarige ster een maat te groot voor de concurrentie.

Simone Biles is met 23 wereldtitels en vier keer olympisch goud de meest succesvolle gymnaste uit de geschiedenis. Haar olympische titels won ze allemaal in 2016 in Rio de Janeiro.

Vijf jaar later was ze opnieuw topfavoriete op de Olympische Spelen in Tokio, maar daar kwam ze niet verder dan een zilveren en een bronzen medaille. Ze gaf verstek voor verschillende finales omdat ze sukkelde met haar mentale gezondheid. Biles gaf aan last te hebben van "twisties", een blokkade bij het uitvoeren van oefeningen.

Na een deugddoende pauze keerde Biles in 2023 terug in competitie. Op het WK in Antwerpen stond ze er meteen met vier gouden en een zilveren medailles. In Parijs krijgt Biles in het Amerikaanse team gezelschap van Sunisa Lee (regerend olympisch kampioene allround), Jade Carey (regerend olympisch kampioene op de vloer), Jordan Chiles en de 16-jarige Hezley Rivera.