Tom Boonen is "100 procent zeker" dat Tadej Pogacar ook Parijs-Roubaix kan winnen

Op zijn 26e heeft Tadej Pogacar een indrukwekkend palmares bij mekaar gefietst. Twee monumenten ontbreken nog: Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Kasseikampioen Tom Boonen is zeker dat Pogacar de Helleklassieker kan winnen.

De Ronde (in 2023) staat 1 keer op het palmares van Tadej Pogacar, Luik 2 keer (in 2021 en 2024) en Lombardije 4 keer (in 2021, 2022, 2023 en 2024).

In Milaan-Sanremo werd hij dit jaar derde, na Philipsen en Matthews. "Ik blijf die koers rijden tot ik hem win", beloofde Pogacar op de uitreiking van de Vélo d'Or.

Parijs-Roubaix wordt een ander paar mouwen. Die wedstrijd reed Pogacar nog nooit. Omdat hij te tenger is?

Connaisseur en viervoudig winnaar Tom Boonen acht de Sloveense kannibaal lang niet kansloos in het noorden van Frankrijk.

"Ik ben 100 procent zeker dat hij Parijs-Roubaix kan winnen", zei Boonen vrijdagavond in Parijs, tijdens het Vélo d'Or-gala. "Omdat hij erg goed kan fietsen. Hij kan alles op een fiets."