13 jaar na zijn broer Wesley wint ook John Korir pijlsnelle editie van de marathon van Boston

6 maanden na zijn zege in Chicago heeft John Korir ook de marathon van Boston op zijn naam geschreven. Hij deed dit in 2u04'44", de op een na snelste tijd op het legendarische parcours. Ook bij de vrouwen was er met Sharon Lokedi Keniaanse winst.

De marathon van Boston is de oudste marathon die jaarlijks georganiseerd wordt. Dit jaar was de wedstrijd nog iets meer in de geschiedenis gedompeld.

250 jaar geleden reed de legendarische Paul Revere de binnenstad van Boston binnen om de mensen te waarschuwen dat de Britten op komst waren. Het was de start van de Amerikaanse revolutie.



Vlak voor de finish van winnaar John Korir draafde een acteur die Revere speelde op zijn paard door de straten. In plaats van "de Britten komen eraan!" riep hij: "de lopers komen eraan!"

Even later brak Korir het traditionele finishlint, na 2u04'44". Hij volgt zo in de voetstappen van zijn broer Wesley, die in 2012 de marathon van Boston wist te winnen.

Ook bij de vrouwen was er een scherpe tijd. Sharon Lokedi verpulverde met 2u17'22" het parcoursrecord, dat sinds 2014 op naam van Buzunesh Deba stond en meer dan 2,5 minuut trager was.



Lokedi klopte haar landgenote Hellen Obiri en neemt zo dubbele revanche: vorig jaar waren de rollen omgekeerd in Boston, op de Spelen van Parijs hield Obiri Lokedi van het brons.