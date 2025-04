"Jij zal Roubaix 4 keer winnen": sprak Raymond Poulidor profetische woorden over zijn "petit phénomène"?

Met Parijs-Roubaix heeft Mathieu van der Poel (30) zijn teller in de monumenten op 8 gezet. MVDP won tot dusver 3 keer de Ronde van Vlaanderen, 3 keer Parijs-Roubaix en 2 keer Milaan-Sanremo. Met zijn hattrick in de Hel jaagt Van der Poel op recordhouders Tom Boonen en Roger De Vlaeminck. Een 4e overwinning zou de voorspelling van grootvader Raymond Poulidor doen uitkomen.

In de Tour de France van 2014 was Raymond Poulidor zo fier als een pauw toen kleinzoon Mathieu van der Poel, toen nog een koorknaap, een bezoekje bracht aan opa "Poupou" in de Village Départ van de Tour de France.

MVDP was toen te gast in onze talkshow Vive le vélo en kreeg een rondleiding van Poulidor. Toen het duo Gilbert Duclos-Lassalle kruiste, introduceerde Poulidor hem bij Van der Poel als tweevoudig winnaar van Parijs-Roubaix (1992 en 1993).

"Maar jij zal er 4 winnen", voegde Poulidor er meteen aan toe.

Na gisteren is Van der Poel weer een stapje dichter bij dat scenario gekomen. Met zijn hattrick staat zijn teller op 3, 1 zege minder dan recordhouders Tom Boonen en Roger De Vlaeminck.