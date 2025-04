"Dat het moeilijk ging? Bijzaak!": ongeloof heerst bij Gantoise, dat zich beste ploeg van Europa mag noemen

Tegen de topfavoriet in eigen land de grootste clubprijs in het hockey pakken. Het doet wat met een mens. Zo ook met alle spelers én coach van Gantoise. De underdog walste met dodelijke efficiëntie over Bloemendaal. "Vanaf de halve finales is iedereen vrij beginnen te spelen", lacht hattrickheld Alexander Hendrickx zijn tanden bloot.

"Dit is ongelooflijk." Met overmatig veel energie en blijdschap staat Alexander Hendrickx ons te woord na de eindzege met Gantoise. "Met een Belgische ploeg de European Hockey League winnen, is nog niet veel gebeurd. Zeker niet in Nederland tegen topfavoriet Bloemendaal." "We wisten dat het een harde wedstrijd zou worden, maar we hebben heel goed verdedigd en erg gevaarlijk gecounterd", deelt de hattrickheld, die drie strafcorners feilloos omzette. "Dit doet enorm veel deugd. Vanaf de halve finales is iedereen vrij beginnen te spelen. Dat het moeilijk ging tegen een dominante ploeg, is maar bijzaak. Het enige wat telt, is dat de beker van ons is. Het betekent dat er op dit moment geen ploeg beter is dan wij."

Om heel eerlijk te zijn, geloofde ik er deze ochtend niet in. Antoine Kina

De vreugde was minstens even groot bij de familie Kina. Vader en coach Pascal Kina zag een project van lange adem bekroond. "Dit is een werk van 9 jaar. Om hieraan mee te bouwen en het af te werken, is fabuleus. Bovendien deden we het met een bende vrienden", zegt de keuzeheer. Al geloofde zijn zoon Antoine er niet écht in deze ochtend. "Om eerlijk te zijn niet, nee", lacht de jonge Kina. "We speelden tegen het beste team van de wereld met een jong team. Toch dit resultaat neerzetten, is fantastisch. Als je nadenkt van waar de club komt, maakt het me extra fier om een speler van Gantoise te zijn." "En het is prachtig dat ik dit kan delen met mijn vader." Op naar een slapeloze feestnacht?

finale Bloemendaal (Ned) Gantoise 2-5