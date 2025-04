Scott Parker brengt Burnley meteen terug naar de Premier League, ook Leeds promoveert

Burnley heeft exact één jaar na de degradatie uit de Premier onder Vincent Kompany opnieuw de promotie naar het hoogste niveau in Engeland afgedwongen. Ook Leeds heeft twee speeldagen voor het einde het knopje in de lift naar boven gevonden.

Zowel Leeds als Burnley kon vandaag mathematisch de promotie veiligstellen. Leeds moest eerst aan de bak en kweet zich met veel verve van zijn taak.

De Nederlander Joël Piroe was met 4 goals in de eerste helft de grote man. In het laatste halfuur mocht ook de Belgische winger Largie Ramazani nog invallen, maar toen stond de 6-0-eindstand al op het bord.



Leeds was op dat moment nog niet 100% zeker van promotie, omdat Burnley het later op de dag nog opnam tegen Sheffield United, de nummer 3 in de stand. Als Burnley kon winnen, zou het ook Leeds een cadeautje doen.

Waar Piroe de gevierde man was bij Leeds was die rol bij Burnley weggelegd voor Josh Brownhill. Hij scoorde twee keer voor de rust, waaronder een penalty.



Burnley en Leeds kunnen zo met allebei 94 punten niet meer bijgehaald worden door de concurrentie. Ze mogen onder elkaar nog uitmaken wie kampioen wordt.

Voor Scott Parker is de promotie alvast sportief eerherstel na zijn korte en pijnlijke periode bij Club Brugge.