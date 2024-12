Tadej Pogacar neemt zijn tweede Vélo d'Or in ontvangst na een knalseizoen

De logica is gespecteerd. De Vélo d'Or, de prijs voor de beste wielrenner van het jaar, gaat naar Tourwinnaar en wereldkampioen Tadej Pogacar (26). De Sloveense kannibaal wint de prestigieuze prijs voor de tweede keer in zijn carrière. Tom Boonen overhandigde hem ook de prijs voor de beste klassieke renner van 2024.

Tadej Pogacar is door het Franse wielertijdschrift Vélo Magazine uitgeroepen tot beste renner van het seizoen. Eerder kreeg hij de Vélo d'Or in 2021.

"Ik ben vereerd om deze prijs in ontvangst te mogen nemen, hier in Parijs."

"Dit is een bevestiging dat hard werken beloond wordt. En het motiveert me voor volgend seizoen."

Pogacar heeft de naam een speelvogel te zijn. "Maar het is niet altijd makkelijk om rustig te blijven en steeds plezier te maken", verzekert de toprenner.

"Ik maak ook zware momenten mee, maar gelukkig word ik omringd door mensen die de druk goed kunnen afhouden. Dat maakt het makkelijker. Ik probeer me te amuseren zolang het duurt."

Pogacar had dit jaar de mogelijkheid om de Giro, de Tour én de Vuelta te winnen, maar hij paste voor de Ronde van Spanje om te schitteren op het WK.

Droomt hij ervan om de 3 grote rondes in hetzelfde jaar op zijn naam te schrijven? "Neen, niet echt", antwoordde Pogacar.

"Ze alle drie rijden, is een opgave. Ze alle drie winnen, is nog een ander verhaal. En we hebben nog renners in de ploeg die zulke koersen kunnen winnen."