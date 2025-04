Simone Biles en Mondo Duplantis winnen hoofdprijzen op Laureus Awards, de "Oscars van de Sport"

Voor Simone Biles is het al de vierde keer dat ze een Laureus Award krijgt, na eerder succes in 2017, 2019 en 2020. De Amerikaanse turnster was een van de sterren van de Spelen van Parijs, met 3 gouden en 1 zilveren medaille.

Biles kreeg bij de verkiezing de voorkeur op Aitana Bonmati (voetbal), Sifan Hassan (atletiek), Sydney McLaughlin-Levrone (atletiek), Faith Kipyegon (atletiek) en Aryna Sabalenka (tennis).



Bij de mannen viel Mondo Duplantis voor het eerst in de prijzen. Hij werd in 2024 olympisch en Europees kampioen en legde de lat in het polsstokspringen steeds hoger en hoger.



Duplantis haalde het voor Carlos Alcaraz (tennis), Max Verstappen (F1), Léon Marchand (zwemmen) en Tadej Pogacar (wielrennen).

Ook Jannik Sinner (tennis) behoorde tot de kanshebbers, maar hij werd na zijn dopingschorsing van de lijst geschrapt. Novak Djokovic, de winnaar van vorig jaar, ontbrak op het lijstje.



Er werden ook prijzen uitgedeeld in andere categorieën, zoals Team van het Jaar (Real Madrid) en Doorbraak van het Jaar (Lamine Yamal).