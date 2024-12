Derde keer, goede keer: Lotte Kopecky heeft prestigieuze Vélo d'Or te pakken

Voor de eerste keer in haar carrière is Lotte Kopecky (29) uitgeroepen tot beste wielrenster van het jaar. De wereldkampioene kreeg de prestigieuze Vélo d'Or-prijs. De voorbije twee jaar eindigde ze telkens op de tweede plaats.

Omdat Kopecky met haar team op stage is in Finland bedankte ze iedereen in een videoboodschap.

2024 is een jaar om nooit te vergeten voor Lotte Kopecky. Ze reed maar liefst 16 overwinningen bij elkaar op de weg.

Hoogtepunten waren haar triomf in Parijs-Roubaix, de dubbele Belgische titel, olympisch brons in de wegrit in Parijs, de Europese tijdrittitel in Hasselt en een nieuwe wereldtitel op de weg in Zürich.

Daarbovenop kwam een tweede overwinning in zowel de Strade Bianche als Nokere Koerse en won ze rittenkoersen als de UAE Tour, Tour of Britain, Ronde van Romandië en Simac Ladies Tour.

Als kers op de taart sloot Kopecky het seizoen af als nummer 1 op de wereldranglijst.

Naast de Velo d'Or kreeg Kopecky ook voor het tweede opeenvolgende jaar de Trofee Eddy Merckx voor vrouwen, de prijs voor de beste klassieke renster in het peloton. Die verkiezing was nog maar aan haar tweede editie toe.