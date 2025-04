Tadej Pogacar: "Onder de indruk van Remco Evenepoel? Neen, want ik had dit gewoon verwacht"

kalender zo 20 april 2025 11:05

Waar hij dit voorjaar ook aan de start staat, Tadej Pogacar is altijd de te kloppen man. In Nederlands Limburg krijgt hij er met Remco Evenepoel wel een te duchten concurrent bij. "Ik ondervind straks wel of ik deze week te veel of te weinig heb gedaan", vertelde de Sloveense topfavoriet bij de start.

Een week geleden imponeerde Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix, vandaag koerst hij op bekend terrein. Is Pogacar hersteld van de Hel? "Ik heb 3 rustige dagen ingelast en dan moest ik al opnieuw naar hier reizen. Ik heb dus niet te veel getraind, maar heb gefocust op mijn herstel", legde hij uit in Maastricht. "Ik ondervind straks wel of ik deze week te veel of te weinig heb gedaan." Pogacar verkende het parcours vrijdag, de dag waarop Remco Evenepoel zijn rentree maakte. "Of ik naar de Brabantse Pijl gekeken heb? Ik heb er een klein stukje van gezien." "Neen, ik ben niet onder de indruk van zijn terugkeer. Net omdat ik dit helemaal verwacht had, dat hij zou terugkeren op dit niveau." De renners krijgen vandaag een hertekende finale met de Cauberg als laatste scherprechter. "Dit is mooier voor iedereen, renners en fans. Het maakt de koers harder en dat is goed voor mij."

