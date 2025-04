Tadej Pogacar toont dan toch een menselijk kantje: "Ik was misschien wat te enthousiast bij mijn aanval"

Zijn naam werd met potlood al ingevuld toen hij op 43 kilometer van de finish aan een solo begon, maar Tadej Pogacar is dus toch een mens van vlees en bloed. "In de laatste 15 kilometer was de tegenwind te hevig. Daar betaalde ik een prijs voor", analyseerde hij de ommekeer in deze Amstel Gold Race.

"De finishlijn lag 5 meter te ver", vatte Tadej Pogacar zijn "goeie koers" samen. De wereldkampioen werd 2e in de sprint, maar dat het überhaupt nog een spurt werd, was verrassend.

Op 48 kilometer van de finish trok Pogacar al ten aanval. "Dat was met Julian Alaphilippe en ik hoopte dat hij langer bij mij zou kunnen blijven."

5 kilometer verder stond hij er echter al alleen voor. "Misschien ben ik wat te enthousiast geweest bij die eerste aanval. Ik probeerde het daarna alleen vol te houden, maar in de achtergrond waren ze met z'n tweeën."

In de finale kwam Pogacar de man met de hamer tegen. Op 8 kilometer van de witte lijn werd hij bij de kraag gevat. "Ik kon door de stevige tegenwind in de laatste 15 kilometer de kloof niet meer uitdiepen."

"Ik heb toen beslist om min of meer te wachten en ik wilde hen dan proberen te kloppen in de sprint. Het was een beetje gokken en uiteindelijk word ik 2e."

Pogacar kon zich vinden in de remonte. "Ik wist dat ze dichter zouden komen op de klimmetjes. Zelf probeerde ik te versnellen aan de voet en op de top, maar zoals gezegd: het was tegenwind in het dalende slot en daar betaalde ik een prijs voor."

Over het vormpeil van Evenepoel was hij niet verrast. "Neen, dat had ik al gezegd bij de start. Hij heeft weer getoond dat hij in topvorm is. Maar op het einde was Skjelmose de sterkste."