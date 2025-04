Slecht nieuws voor Real: Camavinga is lang out met gescheurde adductorenpees

Real Madrid geeft niet officieel mee hoelang Camavinga buiten strijd is, maar in de wandelgangen klinken geluiden dat het om 3 maanden zou gaan.



De Spaanse bekerfinale van zaterdag tegen Barcelona is sowieso een maat voor niets.



De laatste 5 speeldagen in de Spaanse competitie, waarbij Real 4 punten achterstand heeft op leider Real, gaan ook aan zijn neus voorbij.



Van 14 juni tot 13 juli is er het WK voor clubs in de Verenigde Staten, dat wordt eventueel zijn eerste objectief.



Ook Frankrijk mist dus zo goed als zeker Camavinga op 5 juni in Stuttgart de halve finale van de Nations League tegen Spanje.



Real zag gisteren ook David Alaba uitvallen met een spierletsel, van hem is nog niet geweten hoelang hij uit is.



Kylian Mbappé, die gisteren ontbrak met een enkelblessure, is ook erg onzeker voor de bekerclash van zaterdag tegen Barcelona.



Het is al de 4e keer dit seizoen dat de 22-jarige Camavinga geblesseerd is, eerder sukkelde hij met zijn knie en met zijn hamstrings.