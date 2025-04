"Jullie willen koers, jullie krijgen koers": Lotte Kopecky legt uit hoe de favorieten zich lieten "verrassen" in de Amstel Gold Race

De Amstel Gold Race blijft ook dit voorjaar een blinde vlek op het palmares van Lotte Kopecky. De wereldkampioene speelde nooit een rol van betekenis nadat ze zich met de andere superfavorieten schaakmat had laten zetten in het peloton. "Ik had er zelf ook bij kunnen zitten en dan was het een ander verhaal geweest, maar ik ben blij dat we het met de ploeg mooi hebben afgewerkt", reageerde ze.

Het was een situatie die niemand echt goed kon lezen: nog voor de rechtstreekse uitzending van start ging, zaten de kopstukken eigenlijk al in een geslagen positie.

"Jullie willen koers, jullie krijgen koers", lachte Lotte Kopecky aan de finish. "Maar dat jullie het niet gezien hebben, is natuurlijk niet mijn fout."

De wereldkampioene legt dan maar zelf uit wat er gebeurd was, zo ergens op 60 kilometer van de finish. "Er sprong een grote groep weg met Mischa (Bredewold) en Kata (Blanka Vas). Een groepje met Lorena (Wiebes) glipte er nog naartoe."

"Voor ons was het ideaal, want wij hadden 3 rensters mee. De achtervolging werd niet meteen in gang gezet en het gat werd vrij snel vrij groot. Het was niet aan ons om te rijden."

"Ik had er zelf ook bij kunnen zitten en dan was het een ander verhaal geweest, maar ik ben blij dat we het met de ploeg mooi hebben afgewerkt", toonde de wereldkampioene zich tevreden.