Jouw gids voor de Amstel Gold Race: 1e duel tussen Pogacar en Evenepoel, ook Pidcock en Van Aert ruiken kansen

Op de zondag tussen Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik trekt het wielerpeloton traditiegetrouw naar onze noorderburen voor de Amstel Gold Race. Zondag krijgen we na 8 jaar opnieuw de oude finish te zien in de Nederlandse klassieker. Wie heerst er op de Cauberg? Beide wedstrijden zijn live te volgen bij Sporza.

Zo was het vorig jaar:

Een oppermachtige Pidcock haalde zijn gram en mocht voor het eerst plaatsnemen op het hoogste schavotje. Na een 2e en 3e plaats had Pidcock vorig jaar eindelijk prijs in Valkenburg.

Na zijn dominantie in Vlaanderens Mooiste en de Helleklassieker waren alle ogen gericht op wereldkampioen Mathieu van der Poel. De topfavoriet kende echter een mindere dag en kon nooit zijn stempel drukken op de 58e editie van de Amstel Gold Race .

Over een afstand van 256 kilometer volgen de hellingen in en rond Valkenburg elkaar in sneltempo op.

Bij de vorige 8 edities lag de mythische Cauberg nog op 20 kilometer van de finish, vanaf dit jaar wordt hij weer de scherprechter als vanouds.

De finish ligt op 1,8 kilometer van de top van de Cauberg, op dezelfde plaats waar Philippe Gilbert wereldkampioen werd in 2012. Daarmee grijpt de organisatie terug naar hun oude recept.

De andere bekende beklimmingen in Zuid-Limburg zijn opnieuw van de partij. Met onder meer de Loorberg, Camerig, Drielandenpunt, Eyserbosweg en Keutenberg krijgen de renners voldoende hindernissen op hun bord voorgeschoteld om het verschil te maken.

Omstreeks 17.00 uur kennen we de opvolger van Tom Pidcock.