"Ik heb heel vreemde dingen gezien": Renaat Schotte was op de motor getuige van "knettergekke" Hel vol incidenten

Geen voorjaarsklassiekers zonder onze man op de motor. Renaat Schotte had gisteren ogen tekort om alle miserie in Parijs-Roubaix gade te slaan. "Er gebeurden 7.000 dingen tegelijk."

"Ik moet tegen volgend jaar dringend een cameraatje laten meedraaien vanuit mijn perspectief. Want wat ik gisteren allemaal heb gezien, dat was hallucinant."

Renaat Schotte brommerde gisteren de hele dag mee in de Hel en was getuige van "een zottekot en een knettergekke wedstrijd".

"In de beginfase was het nog allemaal peis en vree, met Van der Poel die in de staart van het peloton enthousiast goeiedag zwaaide."

"Pogacar strooide dan weer met een glimlach, toen hij in de smiezen had dat ik wat aan het prutsen was met mijn telefoon."

"Dat waren eigenlijk al voortekenen dat die mannen supergoed zaten."