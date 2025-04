Te voorspelbaar? Pogacar en Van der Poel pakten samen 80% van laatste Monumenten: "Ach, we moeten dit net koesteren"

Geen duo zo dominant als Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Beide renners klimmen hand in hand naar boven in het wielerpantheon. Met de zege van Van der Poel in Parijs-Roubaix werd de dominantie nog eens in de verf gezet: 12 van de laatste 15 monumenten kwamen op hun naam te staan. "Te voorspelbaar? We moeten er vooral van genieten", vertelt Sep Vanmarcke.