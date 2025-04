Belgische doelman Jari De Busser vertolkt heldenrol in historische bekerwinst voor Go Ahead Eagles

De Go Ahead Eagles hebben voor het eerst in hun geschiedenis de KNVB-beker gewonnen. In de finale beet topfavoriet zijn tanden stukken op een sterke Jari De Busser, die onder meer twee strafschoppen stopte in de penaltyreeks.

AZ versus Go Ahead Eagles. Ofwel: Maarten Martens tegen Jari De Busser en Mathis Suray. De bekerfinale in Nederland had een mooi Belgische randje. Mét twee minstens even mooie verhalen. Voormalige Rode Duivel Martens kon zijn eerste prijs pakken uit zijn trainerscarrière, de doelman aan de overkant had er zelf al een sprookjespad opzitten. Dus werd het een wedstrijd met torenhoge inzet en overgave, dat zeker. Maar het vuur en spektakel? Dat kwam vooral uit de supportersvakken. Fans van beide ploegen staken De Kuip bijna letterlijk in brand. Het dak ging er pas - twee keer - af kort na de rust. AZ versierde een penalty, maar Parrott botste vanaf de stip op De Busser. Het gejoel richting de doelman was overweldigend, maar van korte duur: onze landgenoot was te vroeg van zijn lijn gesprongen. Dus kreeg de aanvaller van AZ een herkansing. Dit keer stuurde hij De Busser de verkeerde kant uit.

De Busser is niet te passeren

Zo leek het een geschiedenisloze bekerfinale te worden. Tot de slotfase. Eerst hield De Busser de Eagles tot twee keer toe in de match met geweldige saves, vervolgens kregen ook zij een strafschop, na vreemd hands van Koopmeiners. Diep in de extra tijd kon Mats Deijl verlengingen uit de brand slepen. Hierin was AZ opnieuw heer en meester, maar steeds lag die dekselse De Busser in de weg.



De Belg speelde duidelijk de wedstrijd van zijn leven. Mét een happy ending. In de strafschoppenserie pakte hij twee elfmeters van AZ, van Buurmeester en Lahdo.



Zijn ploegmaats misten geen enkele keer, waardoor de Go Ahead Eagles voor het eerst in hun 123-jarige geschiedenis de KNVB-beker weten te winnen.