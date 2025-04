Bij Lommel stortte zijn wereld in, nu is hij bekerheld in Nederland: het onverwachte sprookje van Jari De Busser

kalender ma 21 april 2025 21:14

Van derde keeper bij Lommel naar volksheld in Deventer. Het seizoen van Jari De Busser (25) was een rollercoaster die weinigen zagen aankomen. De doelman van Go Ahead Eagles kroonde zich tot hoofdrolspeler in de Nederlandse bekerfinale met een droomprestatie. Dit is zijn verhaal.

Supporters van Go Ahead Eagles vinden dat hij de nieuwe paus moet worden, terwijl fans van andere ploegen zijn prestatie vergelijken met die van Thibaut Courtois in die befaamde Champions League-finale. Na de Nederlandse bekerfinale is iedereen vol lof over onze landgenoot Jari De Busser. Met twee gestopte penalty's in de beslissende strafschoppenreeks kroonde hij zich tot dé sleutelfiguur in de bekerfinale tegen AZ. Ook tijdens de reguliere speeltijd had de doelman zich al onderscheiden met meerdere straffe saves.

Wie had dat een jaar geleden durven voorspellen toen De Busser volledig op een zijspoor zat bij SK Lommel?

Bij de tweedeklasser was hij met vijf jaar dienst nochtans uitgegroeid tot een boegbeeld. Vorig seizoen toonde hij zich onder meer van goudwaarde in de lange promotiestrijd van de Limburgers. Ook deze zomer maakte de aanvoerder zich op om een sleutelrol te spelen... Tot 3 dagen voor de competitiestart totaal onverwacht het bericht vanuit de clubleiding komt dat ze niet meer op de doelman rekenen, omdat een jonge keeper van de City-groep zijn kans moet kunnen krijgen. "Het deed enorm pijn en ik heb er een traan om gelaten", blikte De Busser in de aanloop naar de finale op dat moment terug. "Mijn wereld stortte in en ik was kwaad op alles en iedereen. Ik ging van titularis naar derde keeper en mocht gratis weg - ondanks een contract dat nog twee jaar liep."

De Busser was een boegbeeld bij tweedeklasser Lommel.

Eerste bekerfinale in 60 jaar

Voor De Busser is het een flinke mentale klap, maar veel tijd om bij de pakken te blijven zitten heeft hij niet. Want het is midden augustus en het einde van de transferperiode begint stilaan te naderen. Zijn makelaar Gunter Thiebaut schakelt snel en legt contacten met een club die in het verleden al eens interesse toonde (en recent zijn eerste keeper verkocht): Go Ahead Eagles.



Alle partijen komen snel tot een deal.



De Busser begint aan zijn avontuur bij de Nederlandse eersteklasser als back-up achter Luca Plogmann. "Onze coach (Paul Simonis, red.) zei eerlijk dat ik mijn kans zou krijgen, maar dat het aan mij was om hard te werken en op de deur te kloppen. Net voor Nieuwjaar kreeg ik een eerste keer mijn kans in een bekermatch tegen Sparta - dat liep naar behoren. Vervolgens werkte ik op stage in Spanje een hele goede trainingsweek af." De Busser maakt zelfs zoveel indruk dat zijn coach na de winterstop beslist om resoluut de kaart van onze landgenoot te trekken.

"Het is altijd mijn doel geweest om eerste keeper te worden in de hoogste afdeling", klinkt het trots bij De Busser. "Ik dacht natuurlijk aan de Jupiler Pro League, maar dan kwam deze kans. En ik heb ze me nog geen seconde beklaagd. Dit is zonder twijfel een stap omhoog geweest."

Je voelt aan alles dat dit voor de stad en Go Ahead Eagles een uniek moment is. Jari De Busser

Met fris, aanvallend combinatievoetbal ontpoppen Go Ahead Eagles én De Busser zich tot een absolute revelatie bij onze noorderburen. "We proberen op te bouwen volgens de regels van de kunst", aldus de doelman. "Onze visie met én zonder bal is altijd duidelijk. Volgens sommige analisten spelen we zelfs het beste voetbal van de Eredivisie. (lacht) Of dat echt zo is, laat ik in het midden. Maar het is wel een feit dat we het heel wat ploegen moeilijk kunnen maken." Dat onderstreept de straffe gedeelde 6e plaats in de Eredivisie én vooral dus de bekerwinst van maandagavond. "Vooraf zei het bestuur me nochtans dat we wellicht tegen de degradatie zouden strijden", lacht de doelman, die in de aanloop merkte hoe heel Deventer in een bekerroes verkeerde voor de tweede bekerfinale in de clubgeschiedenis. "De vorige was al 60 jaar geleden", weet hij. "Toen werd er verloren tegen Feyenoord. Je voelt aan alles dat dit voor de stad en Go Ahead Eagles een uniek moment is. Er wordt al máánden over deze match gesproken. We gaan er dan ook allemaal heel hard van proberen te genieten."

Mentor Kujovic