Paul Herygers bewondert crosskalender van Mathieu van der Poel: "Hij zal heel veel mensen bekoren"

"We zijn gered, hé", zegt Paul Herygers met een knipoog nadat het veldritprogramma van Mathieu van der Poel is vrijgegeven.

De wereldkampioen begint er volgende week zondag op 22 december aan in Zonhoven, een dag later ontmoet hij al Wout van Aert in Mol.

"In het begin van het seizoen hebben ze ons de stuipen op het lijf gejaagd. Er was sprake dat ze niet in het veld zouden stappen, maar gelukkig is het een ander verhaal geworden."

"Het valt geweldig mee", zegt Herygers over de 11 crossen die Van der Poel heeft uitgekozen. "Hij doet er nog een ferme schep bovenop tegenover de 6 van Van Aert."

"Ja, het is toch meer dan ik verwacht had. Ik heb heel eventjes gedacht dat Van der Poel misschien zou willen stunten zoals Zdenek Stybar destijds gedaan heeft in Hoogerheide. Een vijftal crossen meerijden en dan wereldkampioen worden."

Van der Poel zei zelf dat de piste van bijvoorbeeld 2 crossen én het WK een optie is geweest. "Dat was onlangs ook een gerucht, maar toen al heb ik gezegd: van zijn leven niet."