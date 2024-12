"Die refs passen regels aan zoals ze zelf willen": Besnik Hasi vlijmscherp na discutabele penaltyfase(s) tegen Club

Het ongeloof bij KV Mechelen was groot. Tegen Club Brugge leek de thuisploeg twee keer aanspraak te maken op een strafschop, maar de VAR en scheidsrechter oordeelden twee keer anders. Vooral de eerste strafschopfase, waar Spileers de bal in de grote rechthoek tegen zijn arm kreeg, zorgde voor heel wat discussie. "Ik begrijp er helemaal niks van", fulmineerde Besnik Hasi achteraf.

Op de persconferentie na de wedstrijd tussen KV Mechelen en Club Brugge ging het eigenlijk maar over één ding: de strafschopfases.

Zo kreeg Club-verdediger Jorne Spileers de bal net na de pauze tegen zijn hand in de grote rechthoek, maar de scheidsrechter en de VAR oordeelden dat het geen strafschop was.

De reden: "De scheidsrechter gaf toe dat de bal tegen zijn hand was, maar hij vertelde dat Spileers niet aan het kijken was en dat hij de bal dus niet had zien aankomen. Daar kan over gediscussieerd worden", legde Rob Schoofs uit na de wedstrijd.