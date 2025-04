Tom Caluwé keert terug naar KV Mechelen en vervangt Tim Matthys als technisch directeur

Wissel van de wacht bij KV Mechelen.



De club maakte vandaag bekend dat Tom Caluwé vanaf 1 mei de rol van technisch directeur op zich zal nemen. De ex-speler van Malinwa was eerder al actief in sportieve omkadering van de club.

Met zijn aanstelling zet KV Mechelen een nieuwe stap in de hertekening van de sportieve structuur.

“We willen nog meer inzetten op de individuele begeleiding van spelers, zodat ze sterker worden op medisch, fysiek, technisch en mentaal vlak”, klinkt het bij de club. “De samenwerking tussen alle sportieve lagen is daarbij cruciaal.”

De terugkeer van Caluwé volgt op het ontslag van sportief directeur Tim Matthys begin april. Volgens de club was er “een verschil in visie” over de sportieve toekomst. Met Caluwé kiest Mechelen voor iemand die de clubcultuur kent en ervaring heeft in het Belgische voetbal.



Voor Caluwé betekent dit een terugkeer naar vertrouwd terrein: als speler droeg hij zes seizoenen het rood-geleshirt van KV Mechelen en later was hij er ook al actief in de sportieve staf. Nu komt hij opnieuw “thuis”, aldus de club.