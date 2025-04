Boete voor Antwerp, maar voorts geen verrassingen: alle profclubs krijgen licentie voor volgend seizoen

De Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) geeft alle profclubs groen licht voor het komende seizoen (2025-2026). Dat meldt de KBVB in een persbericht. Zo goed als alle clubs moeten wel opgevolgd worden, behalve Club Brugge, Union en KRC Genk. De commissie legt ook een boete op aan Antwerp en retributies aan Beerschot en Dender.

Net als afgelopen seizoen moet Antwerp 50.000 euro boete betalen wegens inbreuken op de B-criteria van de Europese voetbalbond UEFA. Dat zijn voorwaarden waaraan clubs moeten voldoen om deel te mogen nemen aan Europese competities.

Eén daarvan is een vrouwenploeg hebben, waar Antwerp niet aan voldoet.

Dender en Beerschot liepen tegen hun retributies van respectievelijk 10.000 en 15.000 euro aan omdat ze op zitting van de Licentiecommissie op 15 april een uitstel vroegen. Ze hadden bepaalde documenten nog niet kunnen indienen die cruciaal waren voor hun aanvraag.

De commissie was niet onder de indruk daarvan: "Het niet-tijdig aanleveren van bewijsstukken moet ontmoedigd worden. Het opleggen van een retributie is een passende aansporing voor de club om in de toekomst wel een administratieve nauwkeurigheid aan de dag te leggen."

AA Gent moest afgelopen seizoen niet opgevolgd worden, dat zou dit jaar kunnen veranderen. Net als bij RSC Anderlecht en Sporting Charleroi schrijft de Licentiecommissie dat opvolging momenteel niet nodig is, maar dat de sportieve en financiële doelstellingen de komende maanden daarin verandering kunnen brengen.

In september zal de Licentiecommissie opnieuw beslissen over opvolging voor de drie clubs.

Lokeren-Temse kreeg, zoals vorige week al uitkwam, alleen een licentie voor tweede klasse. Daartegen ging de club woensdagavond in beroep.