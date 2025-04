Dodi Lukebakio vliegt na een halfuur al van het terrein in Spanje

Dodi Lukebakio is tegen een zeldzame rode kaart aangelopen. De 27-jarige Rode Duivel van Sevilla moest na een halfuur van het terrein in de Spaanse competitie na een elleboog.

Dodi Lukebakio speelde met Sevilla bij middenmoter Osasuna. Na een knap doelpunt van de thuisploeg - Ruben Garcia mikte een vrijschop in de korte hoek - ging de Belgische rechtsbuiten in duel met zijn tegenstander Catena.

De wedstrijdleiding zag een elleboog en stuurde Lukebakio van het terrein. Het was de 27-jarige aanvaller nog niet (of bijna niet) overkomen in zijn carrière.