VIDEO - In maand tijd van concerthal tot olympisch zwembad: zwemmers verkennen "La Défense Arena"

De voorbereidingen voor de Olympische Spelen in Parijs, eind deze week, zijn volop aan de gang. Voor de olympische disciplines van het zwemmen en waterpolo, is die wel heel speciaal. De sporten gaan door in een concertzaal net buiten Parijs, die op een maand tijd is omgetoverd tot een olympisch zwembad en al heel wat bekende namen op de teller heeft staan.