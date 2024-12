Antwerp Giants verslaan Bergen in thriller en knopen aan met 6 zeges in 7 matchen

Sleutelmoment:

Na een evenwichtige eerste helft blijven beide ploegen ook in de tweede helft elkaars evenknie. Na een mislukte fast break staat het, met nog 46 seconden op de klok, 70-68 in het voordeel van Antwerpen. Na een fout op een driepuntpoging van Lasisi brengt hij vanaf de vrijworplijn de Giants op 73-68. Bergen probeert nog, maar ziet de thuisploeg een 75-70 overwinning over de streep trekken.